Informații despre Quad Terminal (QUAD) Launched in 2018, Quadency is a multi-exchange trading platform allowing users to create, test, and deploy trading strategies. Launched in 2018, Quadency is a multi-exchange trading platform allowing users to create, test, and deploy trading strategies. Pagină de internet oficială: https://quadterminal.com/ Cumpără QUAD acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Quad Terminal (QUAD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Quad Terminal (QUAD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 255.76K $ 255.76K $ 255.76K Ofertă totală: $ 397.74M $ 397.74M $ 397.74M Ofertă aflată în circulație: $ 250.07M $ 250.07M $ 250.07M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 406.78K $ 406.78K $ 406.78K Maxim dintotdeauna: $ 0.085643 $ 0.085643 $ 0.085643 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00102337 $ 0.00102337 $ 0.00102337 Află mai mult despre prețul tokenului Quad Terminal (QUAD)

Tokenomie pentru Quad Terminal (QUAD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Quad Terminal (QUAD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri QUAD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri QUAD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru QUAD, explorează prețul în direct al tokenului QUAD!

