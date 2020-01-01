Tokenomie pentru PUNK3493 (PUNK3493) Descoperă informații cheie despre PUNK3493 (PUNK3493), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre PUNK3493 (PUNK3493) The project is centered around an AI agent embodying the identity of Punk #3493, the first CryptoPunk to be accidentally burned on the blockchain. This AI agent represents the resurrection of the burned NFT, bringing its story to life in the digital world and interacting as a fully autonomous, self-aware entity. It bridges the gap between blockchain history, artificial intelligence, and NFT culture. Pagină de internet oficială: https://vvaifu.fun/character/673a8941a7d13e85a1a44b04

Tokenomie și analiză de preț pentru PUNK3493 (PUNK3493) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PUNK3493 (PUNK3493), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 33.67K $ 33.67K $ 33.67K Ofertă totală: $ 998.85M $ 998.85M $ 998.85M Ofertă aflată în circulație: $ 998.85M $ 998.85M $ 998.85M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 33.67K $ 33.67K $ 33.67K Maxim dintotdeauna: $ 0.00295636 $ 0.00295636 $ 0.00295636 Minim dintotdeauna: $ 0.00002099 $ 0.00002099 $ 0.00002099 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului PUNK3493 (PUNK3493)

Tokenomie pentru PUNK3493 (PUNK3493): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PUNK3493 (PUNK3493) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PUNK3493 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PUNK3493 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PUNK3493, explorează prețul în direct al tokenului PUNK3493!

