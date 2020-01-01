Tokenomie pentru PsyFi (PSY) Descoperă informații cheie despre PsyFi (PSY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre PsyFi (PSY) PsyOptions is an American style options protocol built on the Solana blockchain. The principles that have guided the architecture and development of the core protocol are flexibility and composability. It is completely trustless. The core protocol makes no assumptions on how the options should be traded or priced. Options are represented as SPL Tokens, which means they can be traded on any DEX that supports SPL Tokens.

Tokenomie și analiză de preț pentru PsyFi (PSY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PsyFi (PSY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 95.41K $ 95.41K $ 95.41K Ofertă totală: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ofertă aflată în circulație: $ 396.81M $ 396.81M $ 396.81M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 240.45K $ 240.45K $ 240.45K Maxim dintotdeauna: $ 0.422114 $ 0.422114 $ 0.422114 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00024045 $ 0.00024045 $ 0.00024045 Află mai mult despre prețul tokenului PsyFi (PSY)

Tokenomie pentru PsyFi (PSY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PsyFi (PSY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PSY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PSY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PSY, explorează prețul în direct al tokenului PSY!

