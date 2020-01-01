Tokenomie pentru Privapp Network (BPRIVA) Descoperă informații cheie despre Privapp Network (BPRIVA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

An ecosystem that allows you to create your websites and selling your services or products, while reserving your privacy. The right to privacy is a concept that many users need. So we decided to create this ecosystem and offer it to our customers. Chain signatures, secret chain transactions and hashed wallet addresses are used to hide sender-recipient addresses and transaction amounts. Chain signatures are defined as digital contracts that can be signed by all users belonging to a group, who have the key. Everyone in the group has the authority to sign, but the identity of the signer is unknown. Privapp offers users everything that a completely decentralized cryptocurrency ecosystem can have, without compromising the concept of privacy, our basic human right. WHAT IS PRIVA TOKEN? The Priva Token (PRIVA) is a utility token serves multiple objects in ensuring the safety and growth of our network. At first sight, PRIVA is a multi-fuctional token that drives behavior for both end users & developers. Pagină de internet oficială: https://privapp.network/ Carte albă: https://privapp.network/assets/documents/whitepaper_en.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru Privapp Network (BPRIVA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Privapp Network (BPRIVA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 50.92K $ 50.92K $ 50.92K Ofertă totală: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ofertă aflată în circulație: $ 3.21M $ 3.21M $ 3.21M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 158.64K $ 158.64K $ 158.64K Maxim dintotdeauna: $ 4.78 $ 4.78 $ 4.78 Minim dintotdeauna: $ 0.00860282 $ 0.00860282 $ 0.00860282 Preț curent: $ 0.01586445 $ 0.01586445 $ 0.01586445 Află mai mult despre prețul tokenului Privapp Network (BPRIVA)

Tokenomie pentru Privapp Network (BPRIVA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Privapp Network (BPRIVA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BPRIVA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BPRIVA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BPRIVA, explorează prețul în direct al tokenului BPRIVA!

