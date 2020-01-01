Tokenomie pentru Ponzi (PONZI) Descoperă informații cheie despre Ponzi (PONZI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Ponzi (PONZI) Elaborate scheme that spans the globe, each of us unknowingly plays a part in a financial circus, a Ponzi scheme vastly out of proportions. It's a cycle where the investments of the many serve the gains of a few, turning our collective efforts into a feast for the elite. This isn't fiction; it's the reality - a system where our dreams and hard work perpetually feed an endless loop of exploitation. Elaborate scheme that spans the globe, each of us unknowingly plays a part in a financial circus, a Ponzi scheme vastly out of proportions. It's a cycle where the investments of the many serve the gains of a few, turning our collective efforts into a feast for the elite. This isn't fiction; it's the reality - a system where our dreams and hard work perpetually feed an endless loop of exploitation. Pagină de internet oficială: https://www.ponzisol.com/home Carte albă: https://www.ponzisol.com/home Cumpără PONZI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Ponzi (PONZI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ponzi (PONZI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 22.81K $ 22.81K $ 22.81K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 22.81K $ 22.81K $ 22.81K Maxim dintotdeauna: $ 0.02166713 $ 0.02166713 $ 0.02166713 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00022814 $ 0.00022814 $ 0.00022814 Află mai mult despre prețul tokenului Ponzi (PONZI)

Tokenomie pentru Ponzi (PONZI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ponzi (PONZI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PONZI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PONZI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PONZI, explorează prețul în direct al tokenului PONZI!

Predicție de preț pentru PONZI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PONZI? Pagina noastră de predicție de preț pentru PONZI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PONZI!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!