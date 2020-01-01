Tokenomie pentru Ponzi (PONZI)
Informații despre Ponzi (PONZI)
Elaborate scheme that spans the globe, each of us unknowingly plays a part in a financial circus, a Ponzi scheme vastly out of proportions. It's a cycle where the investments of the many serve the gains of a few, turning our collective efforts into a feast for the elite. This isn't fiction; it's the reality - a system where our dreams and hard work perpetually feed an endless loop of exploitation.
Tokenomie și analiză de preț pentru Ponzi (PONZI)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ponzi (PONZI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Ponzi (PONZI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Ponzi (PONZI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri PONZI care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri PONZI care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru PONZI, explorează prețul în direct al tokenului PONZI!
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.