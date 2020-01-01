Tokenomie pentru Plume USD (PUSD) Descoperă informații cheie despre Plume USD (PUSD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Plume USD (PUSD) Plume USD is the premier stablecoin of the Plume ecosystem, designed to support seamless financial operations within Real World Asset Finance (RWAfi). Fully backed and deeply liquid, Plume USD plays a critical role in enabling secure payments, efficient trading, and robust collateralization across onchain apps on Plume. Plume USD provides a unified liquidity layer for all stablecoin operations on Plume, and is the gateway to earning passive real world yield on assets deposited into the Plume ecosystem. Pagină de internet oficială: https://pusd.plume.org/ Carte albă: https://docs.plume.org/plume/plume-chain/official-tokens/plume-usd

Tokenomie și analiză de preț pentru Plume USD (PUSD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Plume USD (PUSD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 16.52M $ 16.52M $ 16.52M Ofertă totală: $ 16.50M $ 16.50M $ 16.50M Ofertă aflată în circulație: $ 16.55M $ 16.55M $ 16.55M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 16.47M $ 16.47M $ 16.47M Maxim dintotdeauna: $ 1.013 $ 1.013 $ 1.013 Minim dintotdeauna: $ 0.975238 $ 0.975238 $ 0.975238 Preț curent: $ 0.998307 $ 0.998307 $ 0.998307 Află mai mult despre prețul tokenului Plume USD (PUSD)

Tokenomie pentru Plume USD (PUSD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Plume USD (PUSD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PUSD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PUSD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PUSD, explorează prețul în direct al tokenului PUSD!

