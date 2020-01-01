Tokenomie pentru Pineapple (PAPPLE) Descoperă informații cheie despre Pineapple (PAPPLE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Pineapple (PAPPLE) Welcome to Pineapple - a sophisticated solution for navigating the world of decentralized finance (DeFi). We've simplified the complexities of crypto trading into a seamless and intuitive experience. No clunky interfaces or unnecessary hurdles—just a refined platform designed to make DeFi accessible to everyone. By integrating social engagement and advanced AI technology, Pineapple provides a comprehensive trading hub suited for both experienced professionals and newcomers. Join us as we redefine what's possible in the realm of decentralized finance. Pagină de internet oficială: https://pineappledex.com Carte albă: https://pineappledex.gitbook.io/litepaper Cumpără PAPPLE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Pineapple (PAPPLE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pineapple (PAPPLE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.34M Ofertă totală: $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 813.74M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.02M Maxim dintotdeauna: $ 0.02351456 Minim dintotdeauna: $ 0.00208425 Preț curent: $ 0.00901993 Află mai mult despre prețul tokenului Pineapple (PAPPLE)

Tokenomie pentru Pineapple (PAPPLE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Pineapple (PAPPLE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PAPPLE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PAPPLE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PAPPLE, explorează prețul în direct al tokenului PAPPLE!

Predicție de preț pentru PAPPLE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PAPPLE? Pagina noastră de predicție de preț pentru PAPPLE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PAPPLE!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!