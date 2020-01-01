Tokenomie pentru Pharaohs (PHRZ) Descoperă informații cheie despre Pharaohs (PHRZ), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Pharaohs (PHRZ) Pharaohs (PHRZ) is a community-driven crypto project built on the Solana blockchain, offering a deflationary token mechanism to drive long-term value. The project blends accessibility, value growth, and decentralized engagement, with a focus on organic community expansion. It features a high-quality Web3 game where players solve complex puzzles in an immersive pharaoh-themed environment. The game is free to play, offering in-game rewards that can be exchanged for the main token, PHRZ. As the community grows, the token's value rises, incentivizing early adoption and long-term loyalty. Combining fun, education, and tangible utility, Pharaohs aims to deliver a unique experience with sustainable growth for both players and investors. Pagină de internet oficială: https://phrz.io Carte albă: https://phrz.io/Pharaohs_Whitepaper.pdf Cumpără PHRZ acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Pharaohs (PHRZ) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pharaohs (PHRZ), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 44.72K Ofertă totală: $ 6.40B Ofertă aflată în circulație: $ 4.25B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 67.33K Maxim dintotdeauna: $ 0.00064065 Minim dintotdeauna: $ 0.0000026 Preț curent: $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Pharaohs (PHRZ)

Tokenomie pentru Pharaohs (PHRZ): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Pharaohs (PHRZ) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PHRZ care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PHRZ care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PHRZ, explorează prețul în direct al tokenului PHRZ!

