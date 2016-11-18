Tokenomie pentru Pepito (PEPITO) Descoperă informații cheie despre Pepito (PEPITO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Pepito (PEPITO) This project is about Pépito The black Cat whose movements in and out of his home are automatically tracked by a camera linked to his Twitter bot account @PepitoTheCat. The cat has been a trending topic on the platform since 2016, resurfacing in July 2023 as people began to comment as ironic fans of the cat eagerly waiting for his return home or mourning his departure. Pepito has also become the subject of numerous fan art depictions over the years. The French Clément Storck started the Twitter account @PepitoTheCat on July 2011 after he created an online tool that can send notifications for life events, like when his cat passed through the door, "you can get a notification, send a Tweet, get an email," he explained to Vice in a November 18th, 2016, article. Pagină de internet oficială: http://pepitocto.com

Tokenomie și analiză de preț pentru Pepito (PEPITO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pepito (PEPITO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 21.59K $ 21.59K $ 21.59K Ofertă totală: $ 999.49M $ 999.49M $ 999.49M Ofertă aflată în circulație: $ 999.49M $ 999.49M $ 999.49M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 21.59K $ 21.59K $ 21.59K Maxim dintotdeauna: $ 0.00207133 $ 0.00207133 $ 0.00207133 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Pepito (PEPITO)

Tokenomie pentru Pepito (PEPITO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Pepito (PEPITO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PEPITO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PEPITO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PEPITO, explorează prețul în direct al tokenului PEPITO!

