$Party is the #3 BRC-20 ticker with 5-byte, launched as the test token of BTC.Fun. BTC. Fun is a memecoin launchpad for BTC native assets, deployed on Merlin Chain. BTC.Fun enables permissionless launching and trading of native Bitcoin assets, including Runes and BRC20 tokens, with multi-chain liquidity support. The platform stands out for its user-friendly approach, featuring fair launch mechanisms, guaranteed refunds for unsuccessful launches, and innovative features such as live streaming and AI-powered trading tools. By redirecting minting fees into liquidity pools and offering cost-effective cross-chain solutions, BTC.Fun creates a sustainable ecosystem that fosters community engagement and growth. Pagină de internet oficială: https://btc.fun/details

Tokenomie și analiză de preț pentru Party (PARTY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Party (PARTY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M Ofertă totală: $ 2.05B $ 2.05B $ 2.05B Ofertă aflată în circulație: $ 2.05B $ 2.05B $ 2.05B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M Maxim dintotdeauna: $ 0.0228569 $ 0.0228569 $ 0.0228569 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00094437 $ 0.00094437 $ 0.00094437 Află mai mult despre prețul tokenului Party (PARTY)

Tokenomie pentru Party (PARTY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Party (PARTY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PARTY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PARTY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PARTY, explorează prețul în direct al tokenului PARTY!

Predicție de preț pentru PARTY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PARTY? Pagina noastră de predicție de preț pentru PARTY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PARTY!

