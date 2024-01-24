Tokenomie pentru Pactus (PAC) Descoperă informații cheie despre Pactus (PAC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Pactus (PAC) Pactus is a decentralized layer-1 blockchain that started its development back in 2021. It has undergone several stages of successful Testnets, launching the Main Network on 24th January 2024. The Network is driven by a large open-source community of software and blockchain developers, node operators, analysts and supporters from across the globe. The idea of Pactus was to ensure that the participation of node operators and users stays fair, transparent and decentralized. This is made possible by Pactus's unique architecture, utilizing a newly developed consensus model, solid state proof of stake (SSPoS). This model removes the necessity of delegation by introducing a random sortitioned committee that is responsible for creating new blocks and validating transactions. Whilst at the same time reducing the need for high computational resources, saving users money and leaving a greener carbon footprint than that of your conventional Proof of Stake Consensus. The Pactus development community aims to create a complete ecosystem by the end of 2025 with decentralized storage and accompanying runtime environment, decentralized development tools and services, secure and fast transaction processing and a user-friendly experience. Pagină de internet oficială: https://pactus.org/

Tokenomie și analiză de preț pentru Pactus (PAC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pactus (PAC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 453.23K $ 453.23K $ 453.23K Ofertă totală: $ 14.44M $ 14.44M $ 14.44M Ofertă aflată în circulație: $ 10.41M $ 10.41M $ 10.41M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 628.68K $ 628.68K $ 628.68K Maxim dintotdeauna: $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 Minim dintotdeauna: $ 0.01519958 $ 0.01519958 $ 0.01519958 Preț curent: $ 0.04356892 $ 0.04356892 $ 0.04356892 Află mai mult despre prețul tokenului Pactus (PAC)

Tokenomie pentru Pactus (PAC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Pactus (PAC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PAC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PAC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PAC, explorează prețul în direct al tokenului PAC!

