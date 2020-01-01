Tokenomie pentru Otherworld (OWN) Descoperă informații cheie despre Otherworld (OWN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Otherworld (OWN) Otherworld is an IP and content-powered social ecosystem powered by the OWN Protocol, a decentralized social graph and framework for Web3 social applications. The OWN protocol supports features that are common and familiar in existing major social applications, so that users can easily onboard and start enjoying the benefits of decentralized social and digital asset ownership. Otherworld owns IP usage rights for numerous blue chip entertainment IPs, and intends on developing a decentralized content universe using these IPs. Through partnerships with leading creators and entertainment companies, Otherworld will provide compelling stories and experiences, from thrilling webcomics to dynamic music experiences, Otherworld's content offers a blend of entertainment and community engagement. By incorporating this exclusive content into its decentralized social platform, Otherworld seamlessly merges social engagement with immersive storytelling, setting a new benchmark for content-driven social ecosystems. The first of many in-house content is Solo Leveling: Unlimited, an interactive NFT collecting experience. Pagină de internet oficială: https://otherworld.network/ Carte albă: https://docs.google.com/document/d/1I5MSja5AHv6pHTNtRO1t7ZoDzEZ-pw7zjAvf-SFTZ7U/edit

Tokenomie și analiză de preț pentru Otherworld (OWN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Otherworld (OWN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.42M $ 10.42M $ 10.42M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 35.34M $ 35.34M $ 35.34M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 294.81M $ 294.81M $ 294.81M Maxim dintotdeauna: $ 1.8 $ 1.8 $ 1.8 Minim dintotdeauna: $ 0.10068 $ 0.10068 $ 0.10068 Preț curent: $ 0.294812 $ 0.294812 $ 0.294812 Află mai mult despre prețul tokenului Otherworld (OWN)

Tokenomie pentru Otherworld (OWN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Otherworld (OWN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OWN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OWN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OWN, explorează prețul în direct al tokenului OWN!

