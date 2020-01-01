Tokenomie pentru Origin Sonic (OS) Descoperă informații cheie despre Origin Sonic (OS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Origin Sonic (OS) Origin Sonic (OS) is a pure Lossless Token, fully backed by reserves of the network token S. Its robust design and strong peg make it an ideal foundation for attractive yield opportunities across DeFi. Through its rebasing mechanism, Origin Sonic allows holders to earn yield directly in their wallets without needing to stake or lock their assets while maintaining full control over their capital. Origin Sonic is available on the largest decentralized exchanges (DEXs) on the Sonic blockchain. Developed by a team of experts at Origin Protocol. Origin Sonic (OS) is a pure Lossless Token, fully backed by reserves of the network token S. Its robust design and strong peg make it an ideal foundation for attractive yield opportunities across DeFi. Through its rebasing mechanism, Origin Sonic allows holders to earn yield directly in their wallets without needing to stake or lock their assets while maintaining full control over their capital. Origin Sonic is available on the largest decentralized exchanges (DEXs) on the Sonic blockchain. Developed by a team of experts at Origin Protocol. Pagină de internet oficială: https://originprotocol.com/ Carte albă: https://docs.originprotocol.com/ Cumpără OS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Origin Sonic (OS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Origin Sonic (OS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.61M $ 6.61M $ 6.61M Ofertă totală: $ 27.67M $ 27.67M $ 27.67M Ofertă aflată în circulație: $ 27.67M $ 27.67M $ 27.67M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.61M $ 6.61M $ 6.61M Maxim dintotdeauna: $ 0.989146 $ 0.989146 $ 0.989146 Minim dintotdeauna: $ 0.223614 $ 0.223614 $ 0.223614 Preț curent: $ 0.238987 $ 0.238987 $ 0.238987 Află mai mult despre prețul tokenului Origin Sonic (OS)

Tokenomie pentru Origin Sonic (OS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Origin Sonic (OS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OS, explorează prețul în direct al tokenului OS!

Predicție de preț pentru OS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta OS? Pagina noastră de predicție de preț pentru OS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul OS!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!