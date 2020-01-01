Explorează tokenomia pentru OrbitAI (ORBIT) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului ORBIT, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru OrbitAI (ORBIT) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului ORBIT, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Bursa MEXC / Preț cripto / OrbitAI (ORBIT) / Tokenomie / Tokenomie pentru OrbitAI (ORBIT) Descoperă informații cheie despre OrbitAI (ORBIT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre OrbitAI (ORBIT) OrbitAI is an innovative platform designed to empower users with the ability to deploy autonomous AI agents while prioritizing unmatched privacy and control. By leveraging cutting-edge technologies, OrbitAI ensures that users can create and manage intelligent agents tailored to their specific needs, whether for personal, professional, or enterprise use. The platform provides robust security features to protect sensitive data, allowing users to maintain full ownership and governance over their AI processes. OrbitAI’s intuitive interface and flexible customization options make it accessible for both beginners and advanced users, bridging the gap between AI innovation and user-centric design. With OrbitAI, users can harness the power of autonomous AI agents without compromising their privacy or control, enabling a new era of secure and efficient AI deployment. OrbitAI is an innovative platform designed to empower users with the ability to deploy autonomous AI agents while prioritizing unmatched privacy and control. By leveraging cutting-edge technologies, OrbitAI ensures that users can create and manage intelligent agents tailored to their specific needs, whether for personal, professional, or enterprise use. The platform provides robust security features to protect sensitive data, allowing users to maintain full ownership and governance over their AI processes. OrbitAI’s intuitive interface and flexible customization options make it accessible for both beginners and advanced users, bridging the gap between AI innovation and user-centric design. With OrbitAI, users can harness the power of autonomous AI agents without compromising their privacy or control, enabling a new era of secure and efficient AI deployment. Pagină de internet oficială: https://orbitai.org/ Cumpără ORBIT acum! Tokenomie și analiză de preț pentru OrbitAI (ORBIT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru OrbitAI (ORBIT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 31.25K $ 31.25K $ 31.25K Ofertă totală: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ofertă aflată în circulație: $ 9.50M $ 9.50M $ 9.50M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 32.89K $ 32.89K $ 32.89K Maxim dintotdeauna: $ 0.752919 $ 0.752919 $ 0.752919 Minim dintotdeauna: $ 0.0029733 $ 0.0029733 $ 0.0029733 Preț curent: $ 0.00328945 $ 0.00328945 $ 0.00328945 Află mai mult despre prețul tokenului OrbitAI (ORBIT) Tokenomie pentru OrbitAI (ORBIT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru OrbitAI (ORBIT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ORBIT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ORBIT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ORBIT, explorează prețul în direct al tokenului ORBIT! Predicție de preț pentru ORBIT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ORBIT? Pagina noastră de predicție de preț pentru ORBIT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ORBIT! De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum! Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.