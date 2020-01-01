Tokenomie pentru ORANGE (ORNG) Descoperă informații cheie despre ORANGE (ORNG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ORANGE (ORNG) $ORNG is the token that powers the Orange Network and acts as the governance token, allowing users, creators and developers to access the best UGC tools and applications and to vote on the future direction of the platforms' evolution. The Orange token powers the key pillars of the Orange creator network including AI integration, gaming and metaverses. $ORNG is a fungible token (FT) built on a Layer 1 blockchain and leveraging the Avalanche subnet architecture, with a fixed supply of 1,000,000,000 tokens. $ORNG serves as a utility and governance token within the network, fuelling Creators, Community and Decentralisation. Pagină de internet oficială: https://www.orangeweb3.com/ Carte albă: https://docs.orangeweb3.com/orange

Tokenomie și analiză de preț pentru ORANGE (ORNG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ORANGE (ORNG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 14.06M $ 14.06M $ 14.06M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 301.00M $ 301.00M $ 301.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 46.72M $ 46.72M $ 46.72M Maxim dintotdeauna: $ 0.066956 $ 0.066956 $ 0.066956 Minim dintotdeauna: $ 0.00360125 $ 0.00360125 $ 0.00360125 Preț curent: $ 0.04671875 $ 0.04671875 $ 0.04671875 Află mai mult despre prețul tokenului ORANGE (ORNG)

Tokenomie pentru ORANGE (ORNG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ORANGE (ORNG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ORNG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ORNG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ORNG, explorează prețul în direct al tokenului ORNG!

