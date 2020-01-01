Tokenomie pentru Ongo (ONGO) Descoperă informații cheie despre Ongo (ONGO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Ongo (ONGO) Ongo AI is a platform that delivers art reviews through its virtual art critic, "Ongo." Users can upload their artwork, including images and videos, to the platform and receive a review within minutes. Ongo AI also integrates with social media platforms like X (formerly Twitter), allowing users to tag @ongo_ai in posts to request reviews. The platform supports various forms of art and aims to provide an accessible tool for critique. Pagină de internet oficială: https://ongo.art

Tokenomie și analiză de preț pentru Ongo (ONGO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ongo (ONGO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 27.57K $ 27.57K $ 27.57K Ofertă totală: $ 998.86M $ 998.86M $ 998.86M Ofertă aflată în circulație: $ 998.86M $ 998.86M $ 998.86M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 27.57K $ 27.57K $ 27.57K Maxim dintotdeauna: $ 0.0026628 $ 0.0026628 $ 0.0026628 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Ongo (ONGO)

Tokenomie pentru Ongo (ONGO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ongo (ONGO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ONGO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ONGO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ONGO, explorează prețul în direct al tokenului ONGO!

Predicție de preț pentru ONGO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ONGO? Pagina noastră de predicție de preț pentru ONGO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ONGO!

