Informații despre OddsNotify (ODDS) OddsNotify creates tools designed to empower sports bettors by providing real-time odds notifications and analytical insights. Powered by AI our model picks +EV bets from bookmakers, finding bets that are overvalued! Why bettors should choose Odds Notify? Out of the entire population there is under 1% of people who are long term profitable bettors. Here at OddsNotify we are a team of industry leading traders, quants, bettors & developers take any bias opinions out of your betting journey by leveraging the use of Artificial Intelligence. We do this by assessing crucial match data and provide informed betting options. Pagină de internet oficială: https://web3.oddsnotify.co.uk/ Carte albă: https://docs.google.com/document/d/1_Vq0_bbeQyigqeRWT_hHzqL5kVNpuzsQ6tKlWgn4Rt0/edit? Cumpără ODDS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru OddsNotify (ODDS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru OddsNotify (ODDS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 58.35K $ 58.35K $ 58.35K Ofertă totală: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ofertă aflată în circulație: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 58.35K $ 58.35K $ 58.35K Maxim dintotdeauna: $ 0.00446841 $ 0.00446841 $ 0.00446841 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00011671 $ 0.00011671 $ 0.00011671 Află mai mult despre prețul tokenului OddsNotify (ODDS)

Tokenomie pentru OddsNotify (ODDS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru OddsNotify (ODDS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ODDS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ODDS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ODDS, explorează prețul în direct al tokenului ODDS!

