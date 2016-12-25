Tokenomie pentru Obyte (GBYTE) Descoperă informații cheie despre Obyte (GBYTE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Obyte (GBYTE) Launched on Dec 25, 2016, Obyte is a distributed ledger based on directed acyclic graph (DAG). Thanks to absence of blocks and miners, access to Obyte ledger is decentralized, disintermediated, free (as in freedom), equal, and open. Obyte is the first DAG based cryptocurrency platform to support dApps. Due to absence of miners and blocks, there is no risk of front-running and other miner manipulation, and dApps are safer and easier to develop than blockchain based dApps. DApps are developed in Oscript - a new language that avoids many unsafe programming patterns common in earlier dApp platforms. Thanks to its safety, Obyte is especially well suited for DeFi apps, some are already available on the platform, such as Discount Stablecoins (https://ostable.org), some are being developed. Other features include: self-sovereign identity, private untraceable currencies, sending crypto to email using textcoins, and extremely small-footprint libraries suitable for small IoT devices. Pagină de internet oficială: https://obyte.org/ Carte albă: https://obyte.org/Byteball.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru Obyte (GBYTE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Obyte (GBYTE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.01M $ 2.01M $ 2.01M Ofertă totală: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Ofertă aflată în circulație: $ 901.25K $ 901.25K $ 901.25K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.23M $ 2.23M $ 2.23M Maxim dintotdeauna: $ 1,185.39 $ 1,185.39 $ 1,185.39 Minim dintotdeauna: $ 0.838196 $ 0.838196 $ 0.838196 Preț curent: $ 2.23 $ 2.23 $ 2.23 Află mai mult despre prețul tokenului Obyte (GBYTE)

Tokenomie pentru Obyte (GBYTE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Obyte (GBYTE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GBYTE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GBYTE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GBYTE, explorează prețul în direct al tokenului GBYTE!

