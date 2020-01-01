Tokenomie pentru Obortech (OBOT) Descoperă informații cheie despre Obortech (OBOT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Obortech (OBOT) OBORTECH - Smart Hub is a fully digital ecosystem where all actors in supply chain remotely collaborate in a decentralized blockchain network. OBORTECH (OBOT) token is a main instrument for digital economy of the Smart Hub network. Members of the network can use OBOT token on performing transactions on the platform, escrowing contract bonuses, launching crowdfunding activities to the network community, exchanging services in the Smart Hub Marketplace, voting on governance policies and activities of the network, and getting rewards based on their performance ratings in the network. Pagină de internet oficială: https://www.obortech.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru Obortech (OBOT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Obortech (OBOT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Ofertă totală: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Ofertă aflată în circulație: $ 197.50M $ 197.50M $ 197.50M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M Maxim dintotdeauna: $ 0.132549 $ 0.132549 $ 0.132549 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00655803 $ 0.00655803 $ 0.00655803 Află mai mult despre prețul tokenului Obortech (OBOT)

Tokenomie pentru Obortech (OBOT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Obortech (OBOT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OBOT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OBOT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OBOT, explorează prețul în direct al tokenului OBOT!

