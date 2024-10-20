Tokenomie pentru NULL MATRIX (NULL) Descoperă informații cheie despre NULL MATRIX (NULL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre NULL MATRIX (NULL) NULL Matrix is a deflationary token (starting 10k NULL tokens) that utilizes a renounced immutable contract to accumulate trading fees from every transactions to burn NULL tokens every 8 hours. The NULL Matrix created 10 managed liquidity pools on Base chain. The 10 tokens that were picked were the top volumes tokens on Base at inception on Oct 20, 2024. Since the NULL Matrix owns and manages the 10 liquidity pools, it can accumulate the trading fees from each LP (most are 1%) and store it within the smart contract. Every 8 hours, it will utilize the fees collected to buy NULL and burn them. Since there are so many liquidity pairing now, it can accumulate fees faster and faster as each LP paired with the top volumes coins on base will create massive price inequalities between each LP. Arbitrage bots, users and uniswap router will automatically arbitrage all the LP to equalize the price, thus generating massive amount of transactions that goes through the Null Matrix thus creating a steady burning mechanism of the 10k supplies. Pagină de internet oficială: https://dune.com/nullmatrix/dashboard Cumpără NULL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru NULL MATRIX (NULL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru NULL MATRIX (NULL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 367.96K $ 367.96K $ 367.96K Ofertă totală: $ 8.61K $ 8.61K $ 8.61K Ofertă aflată în circulație: $ 8.61K $ 8.61K $ 8.61K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 367.96K $ 367.96K $ 367.96K Maxim dintotdeauna: $ 387.03 $ 387.03 $ 387.03 Minim dintotdeauna: $ 3.81 $ 3.81 $ 3.81 Preț curent: $ 42.72 $ 42.72 $ 42.72 Află mai mult despre prețul tokenului NULL MATRIX (NULL)

Tokenomie pentru NULL MATRIX (NULL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru NULL MATRIX (NULL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NULL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NULL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NULL, explorează prețul în direct al tokenului NULL!

