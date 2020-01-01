Tokenomie pentru NKYC Token (NKYC) Descoperă informații cheie despre NKYC Token (NKYC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre NKYC Token (NKYC) Pay trade fees with NonKYC Token (NKYC) on Nonkyc.io Exchange and get a 25% discount. Founded in 2023, NonKYC.io strives to provide its users with the best trading experience and give small and medium market cap assets a reliable trading hub. Our goal is to maintain a fast and user friendly system while also concentrating on security to keep users, data, and assets safe. Security of our users' data & assets is always our top priority and we are focused on building an easy to use digital asset trading platform for everyone to enjoy. The NonKYC platform system is NOT from some predesigned script package or preexisting codebase. It has been created from the ground up by professional developers who are well experienced in Cryptocurrency. NonKYC has been designed to scale horizontally as we grow to become a top tier exchange. Pagină de internet oficială: https://nonkyc.io

Tokenomie și analiză de preț pentru NKYC Token (NKYC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru NKYC Token (NKYC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 62.40M $ 62.40M $ 62.40M Ofertă totală: $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M Ofertă aflată în circulație: $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 62.40M $ 62.40M $ 62.40M Maxim dintotdeauna: $ 35.51 $ 35.51 $ 35.51 Minim dintotdeauna: $ 4.28 $ 4.28 $ 4.28 Preț curent: $ 15.6 $ 15.6 $ 15.6 Află mai mult despre prețul tokenului NKYC Token (NKYC)

Tokenomie pentru NKYC Token (NKYC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru NKYC Token (NKYC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NKYC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NKYC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NKYC, explorează prețul în direct al tokenului NKYC!

