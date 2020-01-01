Tokenomie pentru Ninja Protocol (NINJA) Descoperă informații cheie despre Ninja Protocol (NINJA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Ninja Protocol (NINJA) Ninja Protocol is an ecosystem of products being developed on the Solana blockchain with a focus on gaming and NFTs. Current products in the works are Ninja-Web, an all-encompassing Solana Profile Page, Ninja-Vision - A State of the Art Solana Blockchain Explorer giving users much-improved functionality and capability, and most importantly, a Ninja ARPG game built on Unity that utilizes cryptocurrency and NFT technology. Ninja Protocol is an ecosystem of products being developed on the Solana blockchain with a focus on gaming and NFTs. Current products in the works are Ninja-Web, an all-encompassing Solana Profile Page, Ninja-Vision - A State of the Art Solana Blockchain Explorer giving users much-improved functionality and capability, and most importantly, a Ninja ARPG game built on Unity that utilizes cryptocurrency and NFT technology. Pagină de internet oficială: https://ninjaprotocol.io/ Carte albă: https://docs.ninjaprotocol.io/ Cumpără NINJA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Ninja Protocol (NINJA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ninja Protocol (NINJA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 26.67K $ 26.67K $ 26.67K Ofertă totală: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Ofertă aflată în circulație: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 26.67K $ 26.67K $ 26.67K Maxim dintotdeauna: $ 2.88 $ 2.88 $ 2.88 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00133356 $ 0.00133356 $ 0.00133356 Află mai mult despre prețul tokenului Ninja Protocol (NINJA)

Tokenomie pentru Ninja Protocol (NINJA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ninja Protocol (NINJA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NINJA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NINJA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NINJA, explorează prețul în direct al tokenului NINJA!

Predicție de preț pentru NINJA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NINJA? Pagina noastră de predicție de preț pentru NINJA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NINJA!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!