nICP is a decentralised liquid staking derivative on the Internet computer protocol. It allows people to earn yield on their ICP while being fully liquid. The protocol is controlled and managed by the WaterNeuron DAO through staked WTN tokens, and thus fully decentralised. All the components of the protocol are fully on-chain. All the code is open source. It is the first fully decentralised LST on ICP.
Tokenomie pentru neuron ICP (NICP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru neuron ICP (NICP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri NICP care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri NICP care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru NICP, explorează prețul în direct al tokenului NICP!
