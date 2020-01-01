Tokenomie pentru NANI (⌘) Descoperă informații cheie despre NANI (⌘), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre NANI (⌘) NANI provides smart contract wallets and open models to simplify and automate your crypto. You can text transactions, get updated onchain analysis, as well as create your own strategies to deploy entirely via chat. NANI also provides open source APIs and paymaster services to help abstract gas and sponsorship from contract interactions. NANI OS combines all these components into user-friendly dapps. NANI provides smart contract wallets and open models to simplify and automate your crypto. You can text transactions, get updated onchain analysis, as well as create your own strategies to deploy entirely via chat. NANI also provides open source APIs and paymaster services to help abstract gas and sponsorship from contract interactions. NANI OS combines all these components into user-friendly dapps. Pagină de internet oficială: https://nani.ooo/ Carte albă: https://nani.ooo/whitepaper Cumpără ⌘ acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru NANI (⌘) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru NANI (⌘), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.26M $ 2.26M $ 2.26M Ofertă totală: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ofertă aflată în circulație: $ 666.67M $ 666.67M $ 666.67M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Maxim dintotdeauna: $ 0.103505 $ 0.103505 $ 0.103505 Minim dintotdeauna: $ 0.00105545 $ 0.00105545 $ 0.00105545 Preț curent: $ 0.00339694 $ 0.00339694 $ 0.00339694 Află mai mult despre prețul tokenului NANI (⌘)

Tokenomie pentru NANI (⌘): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru NANI (⌘) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ⌘ care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ⌘ care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ⌘, explorează prețul în direct al tokenului ⌘!

