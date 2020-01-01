Tokenomie pentru Moshi (MOSHI) Descoperă informații cheie despre Moshi (MOSHI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Moshi (MOSHI) Moshi, the long-lost brother of Ponke, was separated from his family at a young age, abandoned in the wild by fate. Unlike Ponke, who grew up with the warmth of family, Moshi had to rely on his wits and tenacity to survive. With nothing but his sharp instincts and relentless drive, he navigated the jungle of life, starting with small trades and working his way up. Over the years, Moshi built a vast business empire from the ground up, becoming a powerful and wealthy figure in the animal kingdom. Now, after years of struggle, Moshi lives a life of luxury—lavish mansions, fast cars, and everything he ever dreamed of. But despite his success, he remains haunted by the family he lost. One day, news of Ponke reaches him, and Moshi faces a choice: will he reconnect with his past and the brother he never knew, or will he continue to build his kingdom, leaving behind the pain of abandonment? Pagină de internet oficială: https://www.moshisol.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Moshi (MOSHI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Moshi (MOSHI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 8.12K $ 8.12K $ 8.12K Ofertă totală: $ 998.81M $ 998.81M $ 998.81M Ofertă aflată în circulație: $ 998.81M $ 998.81M $ 998.81M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.12K $ 8.12K $ 8.12K Maxim dintotdeauna: $ 0.00193863 $ 0.00193863 $ 0.00193863 Minim dintotdeauna: $ 0.00000547 $ 0.00000547 $ 0.00000547 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Moshi (MOSHI)

Tokenomie pentru Moshi (MOSHI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Moshi (MOSHI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MOSHI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MOSHI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MOSHI, explorează prețul în direct al tokenului MOSHI!

