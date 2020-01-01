Tokenomie pentru Moove Protocol (MOOVE) Descoperă informații cheie despre Moove Protocol (MOOVE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Moove Protocol (MOOVE) Moove Protocol can be considered a social initiative aimed at fostering a community of builders, creators, and visionaries to develop the next-generation cryptocurrency. The movement aims to provide a new standard for community-oriented tokens. MOOVE is launched to incentivize early support of Cow Cow and is the go-token for the entire Cow Cow ecosystem and future developments. In addition to Cow Cow, the ambitions include utilities around the incubator and other technical products. Pagină de internet oficială: https://mooveprotocol.ai Cumpără MOOVE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Moove Protocol (MOOVE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Moove Protocol (MOOVE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 23.60K $ 23.60K $ 23.60K Ofertă totală: $ 23.00M $ 23.00M $ 23.00M Ofertă aflată în circulație: $ 22.89M $ 22.89M $ 22.89M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 23.71K $ 23.71K $ 23.71K Maxim dintotdeauna: $ 0.230077 $ 0.230077 $ 0.230077 Minim dintotdeauna: $ 0.00098917 $ 0.00098917 $ 0.00098917 Preț curent: $ 0.00103107 $ 0.00103107 $ 0.00103107 Află mai mult despre prețul tokenului Moove Protocol (MOOVE)

Tokenomie pentru Moove Protocol (MOOVE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Moove Protocol (MOOVE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MOOVE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MOOVE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MOOVE, explorează prețul în direct al tokenului MOOVE!

