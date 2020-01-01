Tokenomie pentru MindWaveDAO (NILA) Descoperă informații cheie despre MindWaveDAO (NILA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

MindWaveDAO is a pioneering initiative designed to harness decentralized technology, economic resilience, and cognitive empowerment within the Web3 landscape. Structured on a Bitcoin-based yield infrastructure and fortified by a reinsured Layer 2 blockchain architecture, MindWaveDAO strategically integrates four critical verticals: AdTech, InsurTech, AI Governance, and ClimateTech. Each vertical functions not as isolated components but as interoperable modules contributing collectively toward scalable value exchange, decentralized innovation, and enhanced strategic clarity.

Pagină de internet oficială: https://www.mindwavedao.com/
Carte albă: https://www.mindwavedao.com/wp-content/uploads/mindwave-whitepaper.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru MindWaveDAO (NILA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MindWaveDAO (NILA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 54.80M $ 54.80M $ 54.80M Ofertă totală: $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B Ofertă aflată în circulație: $ 842.77M $ 842.77M $ 842.77M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 68.74M $ 68.74M $ 68.74M Maxim dintotdeauna: $ 0.39007 $ 0.39007 $ 0.39007 Minim dintotdeauna: $ 0.03000714 $ 0.03000714 $ 0.03000714 Preț curent: $ 0.065029 $ 0.065029 $ 0.065029 Află mai mult despre prețul tokenului MindWaveDAO (NILA)

Tokenomie pentru MindWaveDAO (NILA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MindWaveDAO (NILA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NILA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NILA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NILA, explorează prețul în direct al tokenului NILA!

