Tokenomie pentru michi ($MICHI) Descoperă informații cheie despre michi ($MICHI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre michi ($MICHI) MichiCoin emerges as a novel meme-based token on the Solana blockchain, garnering attention for its affiliation with Michi, an internet-famous feline figure. This digital asset encapsulates the fervor of meme culture while harnessing the potential of blockchain technology. Key Attributes: Michi's Endorsement: Backed by the renown of Michi, recognized as one of the most memeable cats on the internet, MichiCoin inherits a substantial following from cat enthusiasts and meme aficionados alike. Tokenomics: Employing a carefully structured supply mechanism and supported by a fervent community, MichiCoin demonstrates a strong potential for exponential growth within the cryptocurrency space. Community Engagement: The MichiCoin ecosystem fosters a vibrant community of participants, ranging from seasoned traders to newcomers, all drawn together by their shared appreciation for feline charm and meme culture. Pagină de internet oficială: https://michi.xyz Carte albă: https://michi.xyz Cumpără $MICHI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru michi ($MICHI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru michi ($MICHI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.72M $ 9.72M $ 9.72M Ofertă totală: $ 555.77M $ 555.77M $ 555.77M Ofertă aflată în circulație: $ 555.77M $ 555.77M $ 555.77M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.72M $ 9.72M $ 9.72M Maxim dintotdeauna: $ 0.587659 $ 0.587659 $ 0.587659 Minim dintotdeauna: $ 0.01355204 $ 0.01355204 $ 0.01355204 Preț curent: $ 0.01741715 $ 0.01741715 $ 0.01741715 Află mai mult despre prețul tokenului michi ($MICHI)

Tokenomie pentru michi ($MICHI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru michi ($MICHI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri $MICHI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri $MICHI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru $MICHI, explorează prețul în direct al tokenului $MICHI!

Predicție de preț pentru $MICHI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta $MICHI? Pagina noastră de predicție de preț pentru $MICHI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul $MICHI!

