Tokenomie pentru michi (MICHI) Descoperă informații cheie despre michi (MICHI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre michi (MICHI) A cat that stands on two feet, making it infinitely memeable. A cat that stands on two feet, making it infinitely memeable. Pagină de internet oficială: https://www.michi.xyz/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/5mbK36SZ7J19An8jFochhQS4of8g6BwUjbeCSxBSoWdp Cumpără MICHI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru michi (MICHI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru michi (MICHI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.64M $ 9.64M $ 9.64M Ofertă totală: $ 555.76M $ 555.76M $ 555.76M Ofertă aflată în circulație: $ 555.76M $ 555.76M $ 555.76M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.64M $ 9.64M $ 9.64M Maxim dintotdeauna: $ 0.59 $ 0.59 $ 0.59 Minim dintotdeauna: $ 0.013360121186561689 $ 0.013360121186561689 $ 0.013360121186561689 Preț curent: $ 0.01735 $ 0.01735 $ 0.01735 Află mai mult despre prețul tokenului michi (MICHI)

Tokenomie pentru michi (MICHI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru michi (MICHI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MICHI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MICHI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MICHI, explorează prețul în direct al tokenului MICHI!

Cum se cumpără MICHI Te interesează să adaugi michi (MICHI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MICHI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MICHI pe MEXC!

Istoric de preț pentru michi (MICHI) Analiza istoricului de preț pentru MICHI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MICHI!

Predicție de preț pentru MICHI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MICHI? Pagina noastră de predicție de preț pentru MICHI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MICHI!

