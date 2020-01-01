Tokenomie pentru Metadrip (DRIP) Descoperă informații cheie despre Metadrip (DRIP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Metadrip (DRIP) Metadrip is redefining decentralized finance on Solana by combining cutting-edge blockchain technology with advanced AI automation, creating a seamless and intelligent ecosystem. Users can buy, swap, and trade tokens with ease while benefiting from AI-powered insights. The platform also enables staking, allowing users to earn rewards, and provides a token launch feature for new projects. Additionally, $DRIP holders will actively participate in governance through a DAO, influencing the development and future direction of Metadrip. This all-in-one ecosystem is designed to simplify DeFi interactions, enhance automation, and empower users with greater control over their assets and decision-making. Pagină de internet oficială: https://www.metadrip.ai Carte albă: https://www.metadrip.ai/docs

Tokenomie și analiză de preț pentru Metadrip (DRIP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Metadrip (DRIP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 39.32K $ 39.32K $ 39.32K Ofertă totală: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Ofertă aflată în circulație: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 39.32K $ 39.32K $ 39.32K Maxim dintotdeauna: $ 0.00627695 $ 0.00627695 $ 0.00627695 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Metadrip (DRIP)

Tokenomie pentru Metadrip (DRIP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Metadrip (DRIP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DRIP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DRIP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DRIP, explorează prețul în direct al tokenului DRIP!

Predicție de preț pentru DRIP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DRIP? Pagina noastră de predicție de preț pentru DRIP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

