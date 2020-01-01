Tokenomie pentru Mercurial (MER) Descoperă informații cheie despre Mercurial (MER), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Mercurial (MER) Mercurial is stableswaps on steroids. On top of high efficiency/ low slippage swaps, we introduce dynamic fees and dynamic capital allocations to greatly improve profit potential for LPs, and liquidity depth for users. Two major innovations: - Dynamic fees: where fees are increased in periods of high volatility to increase LP profit and lowered in periods of low volatility to increase trading incentives - Dynamic capital allocation: where we deploy assets in the pools to yield generating opportunities across the Solana ecosystem. Mercurial aims to become the "one stop shop" for stable liquidity, helping to improve diversity and liquidity for stables on Solana, which is a major part of the DeFi use cases.

Pagină de internet oficială: https://www.mercurial.finance/

Tokenomie și analiză de preț pentru Mercurial (MER) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Mercurial (MER), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 42.65K $ 42.65K $ 42.65K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 563.02M $ 563.02M $ 563.02M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 75.75K $ 75.75K $ 75.75K Maxim dintotdeauna: $ 1.9 $ 1.9 $ 1.9 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Mercurial (MER)

Tokenomie pentru Mercurial (MER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Mercurial (MER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MER care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MER care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MER, explorează prețul în direct al tokenului MER!

Predicție de preț pentru MER Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MER? Pagina noastră de predicție de preț pentru MER combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MER!

