Tokenomie pentru LunarCrush (LUNR) Descoperă informații cheie despre LunarCrush (LUNR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre LunarCrush (LUNR) $Lunr powers social farming on LunarCrush Earn. Brands seek impactful creators to craft targeted content and prefer to pay based on results and creators want direct monetization without middlemen. LunarCrush Earn links brands with suitable creators, guaranteeing fair payment for influence and smart spending for brands. Brands create social farms utilizing fiat or stablecoin currency. Creators participate in social farms and earn $Lunr based on how many interactions they drove on social media across X, TikTok, YouTube, and Reddit. $Lunr powers social farming on LunarCrush Earn. Brands seek impactful creators to craft targeted content and prefer to pay based on results and creators want direct monetization without middlemen. LunarCrush Earn links brands with suitable creators, guaranteeing fair payment for influence and smart spending for brands. Brands create social farms utilizing fiat or stablecoin currency. Creators participate in social farms and earn $Lunr based on how many interactions they drove on social media across X, TikTok, YouTube, and Reddit. Pagină de internet oficială: https://lunarcrush.com/earn Carte albă: https://lunarcrush.com/litepaper.pdf Cumpără LUNR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru LunarCrush (LUNR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru LunarCrush (LUNR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 352.92K $ 352.92K $ 352.92K Ofertă totală: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Ofertă aflată în circulație: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 352.92K $ 352.92K $ 352.92K Maxim dintotdeauna: $ 13.96 $ 13.96 $ 13.96 Minim dintotdeauna: $ 0.00194135 $ 0.00194135 $ 0.00194135 Preț curent: $ 0.00235278 $ 0.00235278 $ 0.00235278 Află mai mult despre prețul tokenului LunarCrush (LUNR)

Tokenomie pentru LunarCrush (LUNR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru LunarCrush (LUNR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LUNR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LUNR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LUNR, explorează prețul în direct al tokenului LUNR!

Predicție de preț pentru LUNR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LUNR? Pagina noastră de predicție de preț pentru LUNR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LUNR!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!