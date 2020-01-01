Tokenomie pentru Ludus (LUDUS) Descoperă informații cheie despre Ludus (LUDUS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Ludus (LUDUS) Ludus is an AI-powered platform designed to support full-stack game development and design. The platform offers an app-suite of agentic AI tools that assist users in creating game assets, managing character behaviors, generating 3D models, and implementing advanced gameplay features such as adaptive NPC behavior and procedural content generation. Ludus provides developers—regardless of their technical background—with accessible, no-code solutions to build immersive, intelligent, and interactive game environments. The platform is powered by the $LUDUS token on the Ethereum network. Pagină de internet oficială: https://ludusai.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru Ludus (LUDUS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ludus (LUDUS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 15.11K $ 15.11K $ 15.11K Ofertă totală: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ofertă aflată în circulație: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 15.11K $ 15.11K $ 15.11K Maxim dintotdeauna: $ 0.435534 $ 0.435534 $ 0.435534 Minim dintotdeauna: $ 0.00121877 $ 0.00121877 $ 0.00121877 Preț curent: $ 0.00151143 $ 0.00151143 $ 0.00151143 Află mai mult despre prețul tokenului Ludus (LUDUS)

Tokenomie pentru Ludus (LUDUS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ludus (LUDUS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LUDUS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LUDUS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LUDUS, explorează prețul în direct al tokenului LUDUS!

