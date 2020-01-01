Tokenomie pentru lou (LOU) Descoperă informații cheie despre lou (LOU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre lou (LOU) lou is a token about a dog wearing a hat. Popularized by the famous ‘Wif’ dog, it was created on pump.fun and launched fairly. lou has created a community full of support that gathered to push this project from the ground up. The coin joins the ranks of other top dog memes by having such a strong community pushing it daily. This is a meme coin like any other meme coin that will last the test of time. lou is a token about a dog wearing a hat. Popularized by the famous ‘Wif’ dog, it was created on pump.fun and launched fairly. lou has created a community full of support that gathered to push this project from the ground up. The coin joins the ranks of other top dog memes by having such a strong community pushing it daily. This is a meme coin like any other meme coin that will last the test of time. Pagină de internet oficială: https://www.loucoinonsol.com/ Cumpără LOU acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru lou (LOU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru lou (LOU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 361.21K $ 361.21K $ 361.21K Ofertă totală: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Ofertă aflată în circulație: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 361.21K $ 361.21K $ 361.21K Maxim dintotdeauna: $ 0.00779303 $ 0.00779303 $ 0.00779303 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00036123 $ 0.00036123 $ 0.00036123 Află mai mult despre prețul tokenului lou (LOU)

Tokenomie pentru lou (LOU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru lou (LOU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LOU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LOU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LOU, explorează prețul în direct al tokenului LOU!

