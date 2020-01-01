Tokenomie pentru KRWO (KRWO) Descoperă informații cheie despre KRWO (KRWO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre KRWO (KRWO) KRWO is a Korean Won-backed stablecoin issued on the Kaia blockchain through an open and transparent smart contract developed by the GimSwap team. While currently launched on the Kaia blockchain, KRWO is designed to expand to multiple major blockchains in the future, enabling a broader reach and greater utility. It is built on the Open Voucher (OV) protocol, a system designed by Open Asset to tokenize fiat-backed assets into OV vouchers. KRWO enables secure and efficient Korean Won transactions across Web2 and Web3 environments, bridging traditional finance and blockchain technology to support decentralized finance (DeFi) activities. Pagină de internet oficială: https://gimswap.com Carte albă: https://docs.gimswap.com/gimswap-guide/what-is-krwo

Tokenomie și analiză de preț pentru KRWO (KRWO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru KRWO (KRWO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 14.07K $ 14.07K $ 14.07K Ofertă totală: $ 20.30M $ 20.30M $ 20.30M Ofertă aflată în circulație: $ 20.30M $ 20.30M $ 20.30M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 14.07K $ 14.07K $ 14.07K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00069308 $ 0.00069308 $ 0.00069308 Află mai mult despre prețul tokenului KRWO (KRWO)

Tokenomie pentru KRWO (KRWO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru KRWO (KRWO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KRWO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KRWO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KRWO, explorează prețul în direct al tokenului KRWO!

