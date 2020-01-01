Tokenomie pentru KIATOKEN (KIA) Descoperă informații cheie despre KIATOKEN (KIA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre KIATOKEN (KIA) KIATOKEN is a purpose-driven cryptocurrency built on the Polygon network, designed to create social impact through the power of decentralized finance. It serves as a donation and reward token for a wide range of charitable causes, including helping children with special needs, protecting the environment, supporting students from underprivileged backgrounds, assisting the homeless, and funding animal shelters. By integrating blockchain technology with real-world missions, KIATOKEN enables transparent, traceable, and fast transactions for donations and community engagement. The project also offers features like staking and community incentives, encouraging users to both contribute to meaningful change and benefit from holding KIA. Pagină de internet oficială: https://kiahelps.com Carte albă: https://kiahelps.com/whitepaper/

Tokenomie și analiză de preț pentru KIATOKEN (KIA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru KIATOKEN (KIA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 94.48K $ 94.48K $ 94.48K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 188.96K $ 188.96K $ 188.96K Maxim dintotdeauna: $ 0.00085015 $ 0.00085015 $ 0.00085015 Minim dintotdeauna: $ 0.00000935 $ 0.00000935 $ 0.00000935 Preț curent: $ 0.00018896 $ 0.00018896 $ 0.00018896 Află mai mult despre prețul tokenului KIATOKEN (KIA)

Tokenomie pentru KIATOKEN (KIA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru KIATOKEN (KIA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KIA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KIA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KIA, explorează prețul în direct al tokenului KIA!

Predicție de preț pentru KIA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KIA? Pagina noastră de predicție de preț pentru KIA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KIA!

