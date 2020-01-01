Tokenomie pentru Ken (KEN) Descoperă informații cheie despre Ken (KEN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Ken (KEN) Meet Ken Coin, the cryptocurrency that is set to revolutionize the digital finance world. Ken Coin is inspired by Ken, the first DOGE of Atsuko Sato, and the older brother of the famous Kabosu and Neiro. With Ken Coin, we honor the legacy of Ken, the original Shiba Inu that paved the way for the iconic Dogecoin. Ken Coin aims to bring the same community spirit and innovation that Dogecoin brought to the crypto space, but with enhanced features and a stronger focus on utility. Join us in celebrating Ken's legacy by being part of the Ken Coin community. Experience the future of cryptocurrency with Ken Coin, where nostalgia meets cutting-edge technology. Get ready to embark on an exciting journey with Ken Coin and be a part of something truly special. Pagină de internet oficială: https://kenoneth.com Carte albă: https://kabochan.blog.jp Cumpără KEN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Ken (KEN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ken (KEN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 87,57K $ 87,57K $ 87,57K Ofertă totală: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Ofertă aflată în circulație: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 87,57K $ 87,57K $ 87,57K Maxim dintotdeauna: $ 0,00421408 $ 0,00421408 $ 0,00421408 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Ken (KEN)

Tokenomie pentru Ken (KEN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ken (KEN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KEN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KEN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KEN, explorează prețul în direct al tokenului KEN!

Predicție de preț pentru KEN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KEN? Pagina noastră de predicție de preț pentru KEN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KEN!

