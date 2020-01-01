Tokenomie pentru Intrepid Token (INT) Descoperă informații cheie despre Intrepid Token (INT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Intrepid Token (INT) INT is the token of Intrepidgains community DAO. The current utility will allow holders to access a proprietary application. The app operates by employing mathematical correlations, utilizing formulas such as Bayes' theorem, to analyze the relationship between a project's performance and its fundamental attributes. We collect data on a project at a specific point in time, examining how various attributes relate to its performance. The app assigns scores to projects: higher scores indicate a positive correlation with attributes historically associated with higher return on investment (ROI), while lower scores suggest a link with attributes typically leading to poor performance. Pagină de internet oficială: https://intrepidinnovations.llc/ Carte albă: https://intrepidinnovations.llc/int-whitepaper.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru Intrepid Token (INT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Intrepid Token (INT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 337.76K $ 337.76K $ 337.76K Ofertă totală: $ 100.00K $ 100.00K $ 100.00K Ofertă aflată în circulație: $ 78.53K $ 78.53K $ 78.53K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 430.12K $ 430.12K $ 430.12K Maxim dintotdeauna: $ 14.27 $ 14.27 $ 14.27 Minim dintotdeauna: $ 3.42 $ 3.42 $ 3.42 Preț curent: $ 4.3 $ 4.3 $ 4.3 Află mai mult despre prețul tokenului Intrepid Token (INT)

Tokenomie pentru Intrepid Token (INT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Intrepid Token (INT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri INT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri INT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru INT, explorează prețul în direct al tokenului INT!

