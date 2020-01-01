Tokenomie pentru Inter Stable Token (IST) Descoperă informații cheie despre Inter Stable Token (IST), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Inter Stable Token (IST) Inter Protocol (https://inter.trade/) is a community organized, decentralized application on the Agoric chain that implements the Inter Stable Token (IST), an overcollateralized, cryptocurrency-backed stable token for the interchain ecosystem. The Hardened JavaScript smart contracts are written using the Zoe framework, which relies on the Electronic Rights Transfer Protocol (ERTP) for token support. IST is designed to maintain parity with the US dollar (USD) for broad accessibility and is the native fee token for the Agoric platform, providing some of the core functionality and stability for the Agoric cryptoeconomy. Pagină de internet oficială: https://inter.trade/ Carte albă: https://docs.inter.trade/

Tokenomie și analiză de preț pentru Inter Stable Token (IST) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Inter Stable Token (IST), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Ofertă totală: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Ofertă aflată în circulație: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Maxim dintotdeauna: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 Află mai mult despre prețul tokenului Inter Stable Token (IST)

Tokenomie pentru Inter Stable Token (IST): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Inter Stable Token (IST) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri IST care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri IST care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru IST, explorează prețul în direct al tokenului IST!

