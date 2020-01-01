Tokenomie pentru Integritee (TEER) Descoperă informații cheie despre Integritee (TEER), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

What is the project about? The Integritee platform enables firms and dApps to process their users' data in a privacy-preserving manner that aids compliance with GDPR and other privacy regulations. Moreover, Integritee enables using its service to prove that all privacy-related requirements have been respected. By combining the trust of Polkadot, the scalability of second-layer sidechains, and the confidentiality of Trusted Execution Environment (TEE) hardware, Integritee aims to power a new generation of data-driven dApps and services. Achieving this will depend on establishing trustworthy public auditability and transparency, to allow everybody to verify that the correct code is executed on genuine TEE hardware. Since Integritee may not be a trusted intermediary, the firm will deploy a remote attestation (RA) registry on a public blockchain. What makes your project unique? History of your project. What's next for your project? What can your token be used for? Pagină de internet oficială: https://integritee.network/ Carte albă: https://uploads-ssl.webflow.com/60c21bdfde439ba700ea5c56/612892db018a36f054100b4d_Integritee%20AG%20Lightpaper.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru Integritee (TEER) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Integritee (TEER), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 417.51K $ 417.51K $ 417.51K Ofertă totală: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ofertă aflată în circulație: $ 3.98M $ 3.98M $ 3.98M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Maxim dintotdeauna: $ 8.87 $ 8.87 $ 8.87 Minim dintotdeauna: $ 0.092069 $ 0.092069 $ 0.092069 Preț curent: $ 0.104953 $ 0.104953 $ 0.104953 Află mai mult despre prețul tokenului Integritee (TEER)

Tokenomie pentru Integritee (TEER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Integritee (TEER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TEER care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TEER care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TEER, explorează prețul în direct al tokenului TEER!

