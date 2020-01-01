Tokenomie pentru IMPT (IMPT) Descoperă informații cheie despre IMPT (IMPT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre IMPT (IMPT) IMPT connects users with hundreds of impactful environmental projects around the world with the purpose to reduce carbon emissions and help our planet. IMPT also engages thousands of the largest retail brands that allocate a specific percentage of sale margin for environmental projects. It is accumulated in users' accounts in the form of IMPT tokens. The users accumulate these tokens till they reach the necessary amount of the carbon credit of their choice. As a result, users can continue with their normal shopping while helping the planet. Pagină de internet oficială: https://www.impt.io

Tokenomie și analiză de preț pentru IMPT (IMPT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru IMPT (IMPT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.29M $ 5.29M $ 5.29M Ofertă totală: $ 1.65B $ 1.65B $ 1.65B Ofertă aflată în circulație: $ 1.24B $ 1.24B $ 1.24B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.02M $ 7.02M $ 7.02M Maxim dintotdeauna: $ 0.02042864 $ 0.02042864 $ 0.02042864 Minim dintotdeauna: $ 0.00150302 $ 0.00150302 $ 0.00150302 Preț curent: $ 0.00426249 $ 0.00426249 $ 0.00426249 Află mai mult despre prețul tokenului IMPT (IMPT)

Tokenomie pentru IMPT (IMPT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru IMPT (IMPT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri IMPT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri IMPT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru IMPT, explorează prețul în direct al tokenului IMPT!

