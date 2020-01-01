Tokenomie pentru iBTC Network (IBTC) Descoperă informații cheie despre iBTC Network (IBTC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre iBTC Network (IBTC) iBTC Network, a Bitcoin Layer 1 native wrapper, leverages a decentralized network of node operators, merchants, and custodians to provide bridgeless yield on Bitcoin. By eliminating the risks associated with centralized custodians and bridges, iBTC offers users secure, compliant, and efficient access to Bitcoin yield. Join us in our mission to make BTCFi secure, transparent, and truly decentralized. Pagină de internet oficială: https://www.ibtc.network/

Tokenomie și analiză de preț pentru iBTC Network (IBTC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru iBTC Network (IBTC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.61M $ 2.61M $ 2.61M Ofertă totală: $ 23.88 $ 23.88 $ 23.88 Ofertă aflată în circulație: $ 23.88 $ 23.88 $ 23.88 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.61M $ 2.61M $ 2.61M Maxim dintotdeauna: $ 656,686 $ 656,686 $ 656,686 Minim dintotdeauna: $ 49,611 $ 49,611 $ 49,611 Preț curent: $ 109,382 $ 109,382 $ 109,382 Află mai mult despre prețul tokenului iBTC Network (IBTC)

Tokenomie pentru iBTC Network (IBTC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru iBTC Network (IBTC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri IBTC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri IBTC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru IBTC, explorează prețul în direct al tokenului IBTC!

Predicție de preț pentru IBTC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta IBTC? Pagina noastră de predicție de preț pentru IBTC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul IBTC!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

