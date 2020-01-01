Tokenomie pentru Huckleberry (FINN) Descoperă informații cheie despre Huckleberry (FINN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Huckleberry (FINN) FINN is Huckleberry's governance and reward token. It is a reflect token, meaning 1% of every FINN transaction is automatically shared among all FINN holders, proportional to their holdings. Huckleberry is a community driven AMM crosschain DEX built on Moonriver. FINN is Huckleberry's governance and reward token. It is a reflect token, meaning 1% of every FINN transaction is automatically shared among all FINN holders, proportional to their holdings. Huckleberry is a community driven AMM crosschain DEX built on Moonriver. Pagină de internet oficială: https://www.huckleberry.finance/ Cumpără FINN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Huckleberry (FINN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Huckleberry (FINN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 33.66K $ 33.66K $ 33.66K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 77.82M $ 77.82M $ 77.82M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 43.25K $ 43.25K $ 43.25K Maxim dintotdeauna: $ 3.19 $ 3.19 $ 3.19 Minim dintotdeauna: $ 0.00040917 $ 0.00040917 $ 0.00040917 Preț curent: $ 0.00043435 $ 0.00043435 $ 0.00043435 Află mai mult despre prețul tokenului Huckleberry (FINN)

Tokenomie pentru Huckleberry (FINN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Huckleberry (FINN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FINN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FINN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FINN, explorează prețul în direct al tokenului FINN!

Predicție de preț pentru FINN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FINN? Pagina noastră de predicție de preț pentru FINN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FINN!

