Tokenomie pentru Hive Game Token (HGT) Descoperă informații cheie despre Hive Game Token (HGT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Hive Game Token (HGT) Official in-game token of Project Hive. Provides players with the ability to make purchases inside the game for cosmetic items and characters skill. Used as a mean of rewards for different gameplay modes, such as Ranking Arena and Battle Arena. Official in-game token of Project Hive. Provides players with the ability to make purchases inside the game for cosmetic items and characters skill. Used as a mean of rewards for different gameplay modes, such as Ranking Arena and Battle Arena. Pagină de internet oficială: https://project-hive.io/ Carte albă: https://project-hive.io/docs/LitePaper.pdf Cumpără HGT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Hive Game Token (HGT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Hive Game Token (HGT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 36.89K Ofertă totală: $ 4.98B Ofertă aflată în circulație: $ 2.51B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 73.15K Maxim dintotdeauna: $ 0.02427213 Minim dintotdeauna: $ 0 Preț curent: $ 0

Tokenomie pentru Hive Game Token (HGT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Hive Game Token (HGT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HGT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HGT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HGT, explorează prețul în direct al tokenului HGT!

Predicție de preț pentru HGT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HGT? Pagina noastră de predicție de preț pentru HGT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HGT!

