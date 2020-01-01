Tokenomie pentru SmarDex (SDEX) Descoperă informații cheie despre SmarDex (SDEX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SmarDex (SDEX) SMARDEX is revolutionizing the DeFi space by tackling the persistent issue of impermanent loss. Our groundbreaking technology allows liquidity providers to earn smart returns, while giving users access to the best opportunities in the market. SMARDEX is revolutionizing the DeFi space by tackling the persistent issue of impermanent loss. Our groundbreaking technology allows liquidity providers to earn smart returns, while giving users access to the best opportunities in the market. Pagină de internet oficială: https://smardex.io Carte albă: https://www.academia.edu/98332701/The_SMARDEX_Protocol_A_Novel_Solution_to_Impermanent_Loss_in_Decentralized_Finance Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/9dzSzFvPsKDoY2gdWErsuz2H1o4tbzvgBhrNZ9cvkD2j Cumpără SDEX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru SmarDex (SDEX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SmarDex (SDEX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 37.08M $ 37.08M $ 37.08M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 9.28B $ 9.28B $ 9.28B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 39.96M $ 39.96M $ 39.96M Maxim dintotdeauna: $ 0.026941 $ 0.026941 $ 0.026941 Minim dintotdeauna: $ 0.002610586990749239 $ 0.002610586990749239 $ 0.002610586990749239 Preț curent: $ 0.003996 $ 0.003996 $ 0.003996 Află mai mult despre prețul tokenului SmarDex (SDEX)

Tokenomie pentru SmarDex (SDEX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SmarDex (SDEX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SDEX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SDEX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SDEX, explorează prețul în direct al tokenului SDEX!

Cum se cumpără SDEX Te interesează să adaugi SmarDex (SDEX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SDEX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SDEX pe MEXC!

Istoric de preț pentru SmarDex (SDEX) Analiza istoricului de preț pentru SDEX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SDEX!

Predicție de preț pentru SDEX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SDEX? Pagina noastră de predicție de preț pentru SDEX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SDEX!

