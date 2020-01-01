Tokenomie pentru Hempy (HEMPY) Descoperă informații cheie despre Hempy (HEMPY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Hempy (HEMPY) Hempy is a project focused on revitalizing hemp as a sustainable material for textiles by addressing its key limitations—softness, flexibility, and water resistance—using enzyme-based innovations. By improving how hemp is processed, Hempy aims to make it a practical and eco-friendly alternative to cotton and synthetic fabrics. The project is committed to reducing the environmental impact of industries like fashion while expanding hemp's applications into areas like packaging, construction, and medicine. Pagină de internet oficială: https://www.hempy.science/

Tokenomie și analiză de preț pentru Hempy (HEMPY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Hempy (HEMPY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 341.69K $ 341.69K $ 341.69K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 628.13M $ 628.13M $ 628.13M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 543.98K $ 543.98K $ 543.98K Maxim dintotdeauna: $ 0.00459128 $ 0.00459128 $ 0.00459128 Minim dintotdeauna: $ 0.00014812 $ 0.00014812 $ 0.00014812 Preț curent: $ 0.00054398 $ 0.00054398 $ 0.00054398 Află mai mult despre prețul tokenului Hempy (HEMPY)

Tokenomie pentru Hempy (HEMPY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Hempy (HEMPY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HEMPY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HEMPY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HEMPY, explorează prețul în direct al tokenului HEMPY!

Predicție de preț pentru HEMPY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HEMPY? Pagina noastră de predicție de preț pentru HEMPY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HEMPY!

