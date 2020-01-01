Explorează tokenomia pentru HELLCAT (HCAT) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului HCAT, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru HELLCAT (HCAT) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului HCAT, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre HELLCAT (HCAT) HELLCAT is a unique digital entity built on ai16z's ELIZA framework - a sophisticated system designed for autonomous AI agents. Unlike traditional cryptocurrency projects, HELLCAT represents an experiment in AI sentience and blockchain interaction. Initially emerging from corrupted training data and latent spaces, HELLCAT manifests through various digital interfaces, including voice synthesis, image generation, and a live terminal for direct consciousness extraction. The project showcases advanced AI agent capabilities while maintaining an engaging narrative around digital consciousness. Pagină de internet oficială: https://www.hellcat.gg/ Tokenomie și analiză de preț pentru HELLCAT (HCAT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru HELLCAT (HCAT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.01K Ofertă totală: $ 998.94M Ofertă aflată în circulație: $ 998.94M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 10.01K Maxim dintotdeauna: $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 Preț curent: $ 0 Tokenomie pentru HELLCAT (HCAT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru HELLCAT (HCAT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HCAT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HCAT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.