Ce este NEXAIPHONE

Informații de preț pentru NEXAIPHONE

Tokenomie pentru NexAIPhone (NEXAIPHONE) Descoperă informații cheie despre NexAIPhone (NEXAIPHONE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru NexAIPhone (NEXAIPHONE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru NexAIPhone (NEXAIPHONE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.26K $ 1.26K $ 1.26K Maxim dintotdeauna: $ 24.239 $ 24.239 $ 24.239 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.0000012641 $ 0.0000012641 $ 0.0000012641 Află mai mult despre prețul tokenului NexAIPhone (NEXAIPHONE) Cumpără NEXAIPHONE acum!

Informații despre NexAIPhone (NEXAIPHONE) NexAI Phone Web3-native smartphone DePIN mining ready NFT-boosted Multi-chain wallet & DAO governance Earn while using. NexAI Phone Web3-native smartphone DePIN mining ready NFT-boosted Multi-chain wallet & DAO governance Earn while using. Pagină de internet oficială: https://www.nexphone.pro/ Carte albă: https://www.nexphone.pro/whitepaper.html Explorator de blocuri: https://basescan.org/token/0xd60EF1a5C6dfB0818F72d1A6f6cC3eb33F6A7db8

Tokenomie pentru NexAIPhone (NEXAIPHONE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru NexAIPhone (NEXAIPHONE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NEXAIPHONE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NEXAIPHONE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NEXAIPHONE, explorează prețul în direct al tokenului NEXAIPHONE!

Cum se cumpără NEXAIPHONE Te interesează să adaugi NexAIPhone (NEXAIPHONE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru NEXAIPHONE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra NEXAIPHONE pe MEXC! Istoric de preț pentru NexAIPhone (NEXAIPHONE) Analiza istoricului de preț pentru NEXAIPHONE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru NEXAIPHONE! Predicție de preț pentru NEXAIPHONE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NEXAIPHONE? Pagina noastră de predicție de preț pentru NEXAIPHONE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NEXAIPHONE!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!