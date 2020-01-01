Explorează tokenomia pentru Grix (GRIX) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului GRIX, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Grix (GRIX) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului GRIX, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Bursa MEXC / Preț cripto / Grix (GRIX) / Tokenomie / Tokenomie pentru Grix (GRIX) Descoperă informații cheie despre Grix (GRIX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre Grix (GRIX) Grix is unifying DeFi derivatives - as the toolkits marketplace for agentic on-chain trading. GRIX token serves as the utility token that fuels the Grix ecosystem, aligning incentives to boost protocol growth. The Grix services and API is being paid by GRIX token. Grix integrates with DeFi derivatives protocols, enabling humans to trade via the Grix dApp while also connecting AI Agents to DeFi derivatives protocols through the Grix SDK and framework. It acts as a framework that bridges AI agents and DeFi derivatives protocols, enabling AI agents to automate trading strategies and interact with protocols at scale. It provides Plug & Play AI integration, Unified DeFi Market Data, and Internal Agent-Building capabilities." Tokenomie și analiză de preț pentru Grix (GRIX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Grix (GRIX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.04M $ 3.04M $ 3.04M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 109.06M $ 109.06M $ 109.06M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 27.87M $ 27.87M $ 27.87M Maxim dintotdeauna: $ 0.04020081 $ 0.04020081 $ 0.04020081 Minim dintotdeauna: $ 0.0162722 $ 0.0162722 $ 0.0162722 Preț curent: $ 0.02786581 $ 0.02786581 $ 0.02786581 Află mai mult despre prețul tokenului Grix (GRIX) Tokenomie pentru Grix (GRIX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Grix (GRIX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GRIX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GRIX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. 