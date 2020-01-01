Tokenomie pentru Goodle ($GOODLE)
Informații despre Goodle ($GOODLE)
🎩 What is Goodle? Goodle is more than just another meme coin – it's a vibrant community-driven project with a purpose:
-vSupports the upcoming Pivotal ($PLUS) main-net launch
- Accelerates meme inspired liquidity for creators
- Community-centric approach to DeFi and entertainment
- Potential future redemption into PLUS, aligning long-term value with ecosystem growth
Goodle combines the playful spirit of meme coins with real utility in the immersive entertainment space. It's where finance meets fun, and where every holder becomes part of a larger, innovative ecosystem.
🎩 Why Goodle? Launching GOODLE isn't just about creating another token – it's about building a bridge to the future of decentralized entertainment:
-Inspired by the successful $WEWE launch on Base and Krystal DeFi
- Serves as a testbed for the $PLUS launch, allowing our team to refine processes and engage with the community
- Chose Base for its close mirroring of Pivotal L2's infrastructure (built on the OP Stack)
- Creates a fun, low-pressure environment for users to experience DeFi in the context of entertainment Aligns community growth with ecosystem development, creating a win-win scenario for holders and developers
Goodle is our way of saying "hello world" to the DeFi community while laying the groundwork for bigger things to come in the Pivotal ecosystem.
Tokenomie și analiză de preț pentru Goodle ($GOODLE)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Goodle ($GOODLE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Goodle ($GOODLE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Goodle ($GOODLE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri $GOODLE care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri $GOODLE care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru $GOODLE, explorează prețul în direct al tokenului $GOODLE!
Predicție de preț pentru $GOODLE
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta $GOODLE? Pagina noastră de predicție de preț pentru $GOODLE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.